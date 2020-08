Lawrow bezeichnet Präsidentschaftswahl in Weißrussland als „nicht ideal“

In einem Interview mit dem TV-Sender „Rossiya 1“ hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow das Verhalten der Nachbarländer Weißrusslands kritisiert, die auf die „Unzulänglichkeiten“ bei der Organisation der Präsidentschaftswahl in diesem Land verweisen. Zugleich hob Lawrow hervor, dass die Wahl in Weißrussland nicht ideal verlaufen sei.