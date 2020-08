Weißrusslands Außenminister: Das Land benötigt Wandlungen, aber…

„Wandlungen sind notwendig, das bestreitet niemand. Aber nicht auf Kosten einer bürgerlichen Konfrontation oder von Revolutionen. In diesem Fall werden Opfer und negative Folgen um ein Vielfaches größer sein. Wir sind bereits in unserer Entwicklung wegen der Ereignisse der vergangenen Tage um mehrere Jahre zurückgeworfen“, heißt es in einer Erklärung, die am Donnerstag auf der Webseite der Republik veröffentlicht wurde.

Wie Makej weiter betonte, erlebt Weißrussland derzeit die schwierigste Phase in seiner neuesten Geschichte.

„Bedauerlicherweise ist es dazu gekommen, dass unser Land zurzeit wohl die schwierigste Phase in seiner neuesten Geschichte erlebt. Es handelt sich tatsächlich um die Beibehaltung der Staatlichkeit“, sagte Makej.

Weißrusslands außenpolitische Interessen bleiben unverändert

Ihm zufolge bleiben die außenpolitischen Interessen Weißrusslands allerdings unverändert.

„In diesem für unser Land schicksalsschweren Moment ist es wichtig wie nie zuvor, die außenpolitischen Interessen Weißrusslands zu verteidigen. Sie waren, sind und werden unverändert bleiben“, so Makej.

Der Minister will nach eigenen Worten nicht sein Land „verlieren“ und rief Diplomaten dazu auf, die außenpolitischen Interessen der Republik zu verteidigen.

Massenproteste in Weißrussland

Die Massenproteste in Weißrussland hatten am 9. August, nach der Präsidentschaftswahl begonnen, bei der sich Lukaschenko zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger hatte ausrufen lassen. Nach Angaben der weißrussischen Wahlbehörde kam der seit 1994 regierende Lukaschenko auf 80,1 Prozent der Stimmen. Die führende Oppositionskandidatin, Swetlana Tichanowskaja, erhielt 10,12 Prozent.

Allerdings erkennt sie ihre Niederlage nicht an: Laut ihrem Wahlkampfteam gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen. Schon spät am Wahltag gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt.

In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz (Polizei in Weißrussland- Anm. d. Red.) trieb zuerst nach eigenen Angaben die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander, verzichtete aber später auf solche Methoden.

In den ersten Tagen wurden nach offiziellen Angaben mehr als 6700 Menschen festgenommen, viele von ihnen dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Laut Angaben des Innenministeriums des Landes wurden bei den Massenunruhen Hunderte Menschen, darunter auch mehr als 120 Sicherheitskräfte, verletzt. Mindestens drei Protestierende sollen ums Leben gekommen sein.

ns/sna/gs