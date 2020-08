Moskau: US-Mittelstreckenraketenpläne unterhöhlen globale Stabilität

Das Bestreben der Vereinigten Staaten, Mittel- und Kurzstreckenraketen in der Asiatischen Region zu stationieren, ist aus Sicht von Moskau gegen China gerichtet. Diese Pläne könnten die Lage in der Region und in der ganzen Welt destabilisieren, sagte die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau.