Mit deutschem Rettungsflieger nach Berlin? Oppositionspolitiker Nawalny nicht transportfähig

Ärzte hatten zuvor den Zustand von Nawalny als schwer, aber stabil eingeschätzt. „Bislang ja“, antwortete Schakirowa am frühen Freitagmorgen auf die Frage, ob der Gesundheitszustand des Politikers unverändert sei.

Laut dem Direktor der Anti-Korruptions-Stiftung (Fonds zur Korruptionsbekämpfung), Iwan Schdanow, hat die Polizei mitgeteilt, dass Ärzte eine Substanz im Körper von Nawalny entdeckt hätten. Die Substanz sei für ihn und die Umgebung gefährlich.

„Wir waren im Kabinett des Chefarztes. Eine Vertreterin der Transportpolizei kommt herein und zeigt am Handy: Diese Substanz wurde gefunden. Der Chefarzt sagt darauf: Nun, sie haben es gefunden, mehr Informationen habe ich nicht. Wir haben uns an die Vertreterin der Transportpolizei gewandt, die mit dem Handy an uns herangetreten war: ,Welche Substanz?ʻ Sie sagt: ,Das ist ein Ermittlungsgeheimnis, wie können nichts sagen. Aber diese Substanz ist lebensgefährlich, diese Substanz kann tödlich sein – nicht nur für Alexej, sondern auch für alle in seiner Umgebung. Alle, die in seiner Nähe sind, sollten Schutzanzüge tragenʻ. Mehr sagt sie dazu nicht.“ Er präzisierte, dass sie nicht wüssten, um welche Substanz es sich handle. Die Transportpolizei und die Mediziner bestätigten diese Informationen bislang nicht.

Der Chefarzt des Krankenhauses №1, Alexander Murachowski, wo sich Nawalny befindet, sagte vor Journalisten, dass derzeit fünf Arbeitsdiagnosen behandelt würden: „Wir haben heute fünf Arbeitsdiagnosen. Leider darf ich sie nicht nennen, weil das ein föderales Gesetz untersagt. (…)“ Dem fügte er hinzu:

„Wir alle kämpfen um das Leben unseres Patienten.“

In Bezug auf eine im Organismus des Patienten gefundene, angeblich gefährliche Substanz sagte der Chefarzt, dass alle bislang durchgeführten Tests negativ seien. „Wissen Sie, ich gehe in meiner Arbeit von offiziellen Dokumenten aus. Und jene Dokumente, die ich aus unserem chemisch-toxikologischen Labor bekommen habe, dem Spektrum von Substanzen, die das Gerät bereits geprüft hat, sind negativ.“

Unter anderem sagte der Arzt: „Die Tests laufen weiter, sie werden noch zwei Tage lang dauern.“

Mit Hinblick auf den möglichen Transport des Politikers sagte er: „Nawalnys Transport unter der Verantwortung seiner Verwandten können wir nicht zulassen, da er (sein Zustand - Anm. d. Red.) nach klinischen Hinweisen höchst bedenklich ist.“ Wenn der Zustand des Patienten stabil wäre, dann hätten die Spezialisten und das Konsilium nichts dagegen, „aber heute wäre es für den Transport zu früh“.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass die deutsche Organisation Cinema for Peace Foundation ein Flugzeug nach Omsk schicken werde, um Nawalny in die deutsche Hauptstadt zu bringen. Die Berliner Klinik Charite würde ihn dort behandeln. Von russischer Seite gab es dazu keine offizielle Bestätigung.

In der Nacht berichtete die „Bild“-Zeitung, dass um 03:11 Uhr ein Rettungsflieger in Deutschland gestartet sei, um Nawalny in die Bundesrepublik zu holen.

„Das Flugzeug war samt Rettungsteam aus Nürnberg (Bayern) auf dem Weg nach Omsk, rund 2200 Kilometer östlich von Moskau, wo Nawalny im Krankenhaus liegt. Eine Landung in Omsk wird gegen 07:30 Uhr deutscher Zeit erwartet“, hieß es im Text.

Laut den jüngsten Angaben des Portals FlightRadar landete das medizinische Flugzeug aus Deutschland in Omsk.

Alexej Nawalnys Pressesprecherin, Kira Jarmysch, teilte via Twitter mit, dass die Mediziner den Politiker aufgrund seines Zustands für „nicht transportfähig“ eingestuft hätten.

Hintergrund

Nawalny war am Donnerstagmorgen von Tomsk nach Moskau unterwegs. Während des Fluges soll er sich plötzlich sehr schlecht gefühlt haben, woraufhin das Flugzeug umgehend in der Stadt Omsk notgelandet ist. Nawalny soll noch an Bord das Bewusstsein verloren haben. Derzeit befindet sich der Politiker auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Laut den Ärzten ist sein Zustand ernst, aber stabil.

Das Umfeld von Nawalny geht davon aus, dass dem Politiker etwas „in den Tee gemischt wurde“. Denn das sei das Einzige gewesen, was er am Morgen zu sich genommen habe. Die Ärzte gehen davon aus, dass das Gift durch die heiße Flüssigkeit schneller absorbiert wurde, teilte die FBK-Sprecherin, Kira Jarmysch, mit.

Im Krankenhaus äußerte man, dass eine Vergiftung einer der möglichen Gründe für die Beschwerden Nawalnys sei. Er erhalte alle notwendige Hilfe. Im Zuge der Untersuchungen hätten die Ärzte bei Nawalny keine Anhaltspunkte gefunden, die auf einen Schlaganfall, Infarkt oder Infektionsschädigungen, das Coronavirus eingeschlossen, hindeuten.

ak/sna/ae