Kiew soll aufhören, „Flausen in den Kopf zu setzen“ – Lawrow

Kiew soll laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow davon absehen, allen etwas vorzumachen und mit der Umsetzung des vom UN-Sicherheitsrat gebilligten Minsker Abkommens zu beginnen, wie er am Freitag in einem Interview mit der Zeitung Trud äußerte.

„In diesem vom UN-Sicherheitsrat genehmigten und auch von der Ukraine unterzeichneten Dokument ist die Bestimmung (Klausel 11 des Minsker Abkommens) – ich zitiere – über die Notwendigkeit einer Verfassungsreform in der Ukraine festgelegt, die die Dezentralisierung als Schlüsselelement (unter Berücksichtigung der Besonderheiten bestimmter Regionen in den Gebieten Donezk und Lugansk, die mit den Vertretern dieser Regionen vereinbart werden) sowie die Verabschiedung ständiger Rechtsvorschriften über den Sonderstatus bestimmter Gebiete der Regionen Donezk und Lugansk voraussetzt“ , sagte Lawrow in einem Interview mit der Zeitung „Trud“.

Russlands Chefdiplomat betonte, dass diese Bestimmungen in der neuen Verfassung der Ukraine zu verankern seien, die gemäß dem Minsker Abkommen Ende 2015 hätte in Kraft treten sollen.

Die verfassungsmäßige Konsolidierung des Sonderstatus des Donbass sei „der Schlüssel zur Lösung der Krise in der Ukraine, zur Lösung von Sicherheitsfragen sowie von den sozioökonomischen und humanitären Problemen“.

„Es ist an der Zeit, dass unsere ukrainischen Partner davon absehen, allen Flausen in den Kopf zu setzen und davon, jedes Mal Ausreden zu finden, um die bestehenden Verpflichtungen nicht zu erfüllen“, schloss Lawrow.

Donbass-Konflikt

Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich in Kiew vom Februar 2014 nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten. Den Uno-Angaben zufolge sind etwa 13.000 Menschen im Konflikt gefallen.

Die Beilegung des Konflikts im Donbass wird unter anderem bei Treffen der Kontaktgruppe in der weißrussischen Hauptstadt Minsk besprochen. Diese hatte seit September 2014 mehrere Dokumente verabschiedet, die die Deeskalationsstufen definieren. Jedoch kommt es auch nach den erzielten Waffenstillstands-Abkommen immer wieder zu Schusswechseln zwischen den Konfliktparteien.

Zuletzt war das Abkommen am 21. Juli 2019 in Kraft getreten. Seither hatte die selbsterklärte Volksrepublik Donezk etwa 4000 Verstöße gegen den Waffenstillstand durch die ukrainischen Sicherheitskräfte gemeldet.

Verhandlungen der „Normandie-Vier“

In Berlin hatten politische Berater der Staats- und Regierungschefs des sogenannten „Normandie-Quartetts“ (Deutschland, Russland, Ukraine und Frankreich) am 3. Juli verhandelt, um den ins Stocken geratenen Prozess der Friedensregelung im Donbass wieder in Gang zu bringen.

Nach Ansicht des Vizechefs der Administration des russischen Präsidenten, Dmitri Kosak, sind die Teilnehmer des Treffens in Berlin der Verabschiedung eines Pakets von konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des Waffenstillstandes im Donbass nahe gekommen. Es habe aber recht viel Zeit in Anspruch genommen, „die Haltung der Ukraine in Bezug auf das eigentliche Maßnahmenpaket, das Minsker Abkommen, zu klären“.

Später warf der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Kiew vor, „nichts unternommen“ zu haben, um den Maßnahmenkomplex der Minsker Vereinbarungen und die Pariser Vereinbarungen vom 9. Dezember 2019 umzusetzen.

sm/ae