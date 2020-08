„Heimlicher Stellvertreter-Krieg“ in Libyen zwischen europäischen Erdöl-Konzernen – Nahost-Experte

Welche Interessen verfolgt die Türkei im Libyen-Konflikt? Was wollen Italiens und Frankreichs Öl-Konzerne dort? Welches deutsche Erdöl-Unternehmen versucht mitzuspielen? Was will Moskau? Diese und weitere Fragen zum Stellvertreter-Krieg im arabisch geprägten Land in Nordafrika erörtert Politologe und Nahost-Experte Werner Ruf im Sputnik-Interview.

Für Politikwissenschaftler und Nahost-Experte Werner Ruf ist der noch immer laufende aktuelle Krieg in Libyen „ein Konflikt, der zunehmend zum Stellvertreter-Krieg wird. Mit der Tendenz der zunehmenden Einbeziehung der Großmächte.“ Dort gehe es aber vor allem um handfeste wirtschaftliche Interessen – vor allem im Energie- und Rohstoff-Sektor.

„Italien unterstützt die libysche Küstenwache und Premier Fayiz al-Sarraj, Frankreich General Chalifa Haftar: Oder ist das der Kampf zwischen 'Eni' (einem italienischen Erdöl-Unternehmen, Anm. d. Red.) und 'Total' (ein französischer Erdöl-Konzern)? Weil es um die Rivalität zwischen der französischen Öl-Firma und der italienischen 'Eni' geht.“

„Nicht-legitimierter Sarraj“, Islamisten und „korrupte Küstenwache“ Libyens

Im Sputnik-Interview sagte der Friedensforscher und emeritierte Professor:

In Libyen sind derzeit verschiedene Staaten und Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen aktiv. Russland, Frankreich, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere unterstützen General Haftar, der Kontrahent der derzeit amtlichen Regierung unter Sarraj in Tripolis. Diese wird von den Vereinten Nationen (UN) anerkannt und politisch-militärisch von der Türkei, Italien, Katar und weitere gestützt.

Libyens de facto Premier Sarraj sollte zunächst die Flüchtlingskrise in Nordafrika beenden, aber „vor allem die islamistischen Milizen im Westen Libyens unter Kontrolle bekommen sollte. Das Gegenteil ist passiert. Die Milizen haben Sarraj unter Kontrolle bekommen. Sarraj finanziert sich und lebt von der sogenannten libyschen Küstenwache.“ Diese ist nach Ruf auch an illegaler Migration und kriminellen Schleuser-Netzwerken beteiligt. „Diese Leute verkaufen zunächst Boote an Flüchtlinge – um diese dann wenig später auf dem offenen Meer wieder einzufangen. Es ist unsäglich. Das Wort Menschenrechte in diesem Kontext sollte die Europäische Union besser nie mehr in den Mund nehmen.“

„Selbst deutsche Öl-Interessen spielen eine Rolle“

Es werde zwar „von der international anerkannten Regierung Sarraj gesprochen“, ordnete Politologe Ruf ein. „Diese Regierung geht zurück auf eine Konferenz in Marokko, die unter Vorsitz der UNO stattfand.“ Daran nahm auch der frühere Verteidigungsminister Haftar teil, „der sich jetzt selbständig gemacht hat. Nicht eingeladen wurde die islamistische Regierung in Tripolis. Man hatte Sarraj bewusst auf den Schild gehoben und als Regierungschef einer neuen Regierung der nationalen Einheit proklamiert.“ Die Sarraj-Regierung in Libyen sei aber, aufgrund fehlender parlamentarischer Zustimmung, „ohne jede Legitimität.“

Libyen habe derzeit mit einer hochbrisanten Situation zu kämpfen. In der sogenannten Dritten Welt gebe es Kommentare, die besagen: „Im Grunde ist das dort ein Krieg zwischen Italien, das Sarraj unterstützt und Frankreich, das Haftar unterstützt.“ Das sei sicherlich noch nicht die gesamte Analyse, „aber all diese ökonomischen Dimensionen bleiben völlig unbeleuchtet.“ Bei allen Konfliktparteien gebe es dort rationale Interessen.

Nach der Libyen-Konferenz in Berlin Anfang des Jahres, die Frieden für das Land bringen sollte, sei die Lage leider eskaliert. „Auch Deutschland spielte da zunehmend eine Rolle. Man sollte auch nicht unterschätzen, dass die deutsche Öl-Firma ‚Wintershall Dea‘ mächtig präsent ist in Libyen. Also auch in gewisser Weise zu den unsichtbaren ‚Playern‘ in Libyen gehört und dort ihre Geschäfte macht.“ Dazu komme die militärische Präsenz Frankreichs, Italiens und der Türkei hinzu. Selbst Nato-Staat Griechenland komme immer mehr in der Region zum Zug.

Türkei: „Erdogan träumt vom Neo-Osmanischen Reich und erpresst Nato“

Letztendlich sei der Libyen-Konflikt auch eine Zerreißprobe für Nato und EU, betonte Ruf:

„Da ist die Türkei eine der Schlüsselfiguren: Die Regierung Erdogan, die jetzt versucht, sich in den Konflikt einzumischen.“ Es gehe dabei um Träume einer Wiederherstellung eines „groß-osmanischen Reichs“. Ankara habe außerdem Interesse „an den türkischen Gebieten Syriens.“ Das Pikante daran: Diese Gemengelage verschärfe den Konflikt weiterhin, Spannungen zwischen den Nato-Partnern Türkei und Griechenland würden weiter zunehmen. „Erdogan spielt, vereinfacht gesagt, eine konsequente Erpressungs-Politik (gegenüber der Nato, Anm. d. Red.).“ Denn der türkische Staatschef wisse, „ohne die Türkei wäre die Nato-Drohkulisse gegenüber Russland futsch.“

In den letzten Tagen und Wochen gab es vermehrt Provokationen zwischen türkischen und griechischen Kräften, vor allem im Ägäischen Meer.

Daher warnte der Politologe und Nahost-Experte auch vor einer weiteren Eskalation, nicht nur im Libyen-Krieg selbst, sondern auch zwischen Athen und Ankara. Darüber hinaus vor weiteren Konflikten, die in Zukunft um Rohstoffe und unterseeische Erdöl- und Erdgas-Reserven im östlichen Mittelmeer geführt werden könnten.

