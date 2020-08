Charité-Ärzte untersuchen Nawalny – Bundesregierung hofft auf erfolgreiche Behandlung

Der russische Oppositionspolitiker Alexej #Nawalny ist nach einer sicheren Landung am Flughafen Berlin Schönefeld am frühen Samstagmorgen mit dem Krankenwagen in die @ChariteBerlin gebracht worden.@berlinairport#SputnikDeutschlandhttps://t.co/28uSlvqJws pic.twitter.com/MKbT9jlnSV