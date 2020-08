AKK setzt auf Maskentragen am Arbeitsplatz und im Schulunterricht

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer plädiert im Fall steigender Corona-Infektionszahlen für die Prüfung des Maskentragens am Arbeitsplatz und im Schulunterricht, sagte sie der „Welt am Sonntag“.

Dabei verwies sie darauf, dass die Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon von vielen Unternehmen eingeführt worden sei.

„Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte“, argumentierte sie.

Dies gehe ebenso die Maskenpflicht im Schulunterricht an. „Wenn das obligatorische Tragen von Masken im Unterricht dazu führt, dass wir die Schließung der Schulen umgehen, dann sollten wir darüber nachdenken. Die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen scheinen nicht so schlecht zu sein“, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu.

Maskenpflicht im Schulunterricht in NRW

NRW ist das erste Bundesland, das eine Maskenpflicht im Schulunterricht eingeführt hatte. Im bevölkerungsreichsten Bundesland mit seinen 5500 Schulen und rund 2,5 Millionen Schülern gelten die vorerst strengsten Regeln: Im neuen Schuljahr muss an allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen auch im Unterricht eine Maske getragen werden.

Soweit Lehrkräfte den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherstellen können, gilt die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung auch für sie.

An Grundschulen müssen die Jahrgänge eins bis vier im Schulgebäude und auf dem Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen – nicht aber, wenn die Schüler auf ihren festen Plätzen im Unterricht sitzen.

Coronavirus

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt die Gesamtzahl der jeweils mit dem Coronavirus Infizierten bei 22.812.491 (Stand: 22. August). 795.132 Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet in Deutschland insgesamt 232.082 Infektionsfälle (Stand: 22 August, 11:15 Uhr). Das ist ein Plus von 2034 zum Vortag.

ao/ae/dpa