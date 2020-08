Weißrussland meldet Versuch von Luftraumverletzung durch Litauen

„Das Verteidigungsministerium informiert über den Versuch der Verletzung des Luftraums der Republik Belarus. Am 23. August gegen 19:30 Uhr (Ortszeit) wurde von den Dienstkräften der Luftstreitkräfte und den Flugabwehrtruppen eine Provokation seitens der Republik Litauen bei der Ortschaft Wolkowschtschina in der Region Aschmjany unterbunden“, heißt es in dem Schreiben.

Vom angrenzenden Territorium wurde demnach eine Sonde aus acht Luftballons mit antistaatlicher Symbolik gestartet.

Dank den Handlungen der Crews von Mi-24-Hubschraubern sei der Flug der Luftballons ohne Waffeneinsatz unterbunden worden.

„Das Verteidigungsministerium hat entsprechende Materialien vorbereitet und diese an das Außenministerium Weißrusslands zur Vorbereitung einer Note an die litauische Seite geschickt.“

Lukaschenko warnt

Beim Besuch eines Militärübungsplatzes im nordwestlichen Gebiet Grodno hatte Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko zuvor Gegenmaßnahmen im Fall einer Verletzung der weißrussischen Landesgrenze bekanntgegeben. „Ohne Warnung! Sollten sie die Grenze verletzen, reagieren wir ohne Warnung“, sagte Lukaschenko dort.

