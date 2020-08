Heiko Maas reist zum Unabhängigkeitstag der Ukraine nach Kiew – Friedenslösung im Fokus

Bundesaußenminister Heiko Maas will den Friedensprozess in der Ostukraine beschleunigen. Kurz vor seinem Abflug am Montagmorgen nach Kiew sagte der SPD-Politiker: „Wir wollen schneller vorwärts kommen im Minsker Prozess – deshalb reise ich heute nach Kiew.“ Das teilte das Auswärtige Amt mit.