Russland wird Gegenmaßnahmen treffen – Kreml zu Ausweisung eines seiner Diplomaten aus Wien

Russland wird laut Kremlsprecher Dmitri Peskow auf die Erklärung eines russischen Diplomaten in Österreich zur Persona non grata spiegelmäßig antworten.

„Traditionsgemäß reagiert das Außenministerium. Sie wissen, unser Botschafter hat bereits das traditionelle Prinzip der spiegelmäßigen Handlungen erwähnt. So oder so wird eine Antwort folgen“, so Peskow.

Ausweisung eines russischen Diplomaten

Die österreichische Zeitung „Krone“ hatte am Montag mitgeteilt, dass ein russischer Diplomat in Österreich zur Persona non grata erklärt worden sei. Bis zum 1. September muss der namentlich nicht genannte Russe abreisen. Grund für die Ausweisung sei Spionageverdacht – der Diplomat soll eine Hightech-Firma zugunsten Russlands ausspioniert haben.

Dem Blatt zufolge half ihm dabei ein österreichischer Bürger, der im betroffenen Unternehmen tätig war. Er gestand die Spionagetätigkeit der beiden gegenüber seinen Vorgesetzten, was eine Ermittlung auslöste.

Die russische Botschaft in Wien kommentierte die Entscheidung der österreichischen Behörden wie folgt:

„Wir sind empört über die unbegründete Entscheidung der österreichischen Behörden, die für die konstruktiven russisch-österreichischen Beziehungen schadhaft ist. Wir sind sicher, dass eine entsprechende Antwort aus Moskau nicht auf sich warten lassen wird.“

