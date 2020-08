Weißrusslands Oppositionsführerin Tichanowskaja trifft US-Vizeaußenminister

Swetlana Tichanowskaja, die Oppositionsführerin Weißrusslands, die sich derzeit in Litauen befindet, hat sich am heutigen Montag in Vilnius mit dem Vizeaußenminister der USA, Stephen Biegun, getroffen. Sie sprach über die Bereitschaft der Opposition, die politische Krise im Land durch einen Dialog über eine friedliche Machtübergabe zu lösen.