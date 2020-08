Venezuela erwägt Kauf von Raketen aus dem Iran

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro zieht den Kauf von Raketen aus dem Iran in Betracht. Er hat das Verteidigungsministerium des Landes bereits beauftragt, diese Möglichkeit zu prüfen.

„Mir erschien das eine gute Idee und ich habe (Verteidigungsminister Vladimir) Padrino beauftragt, das volle Potenzial der iranischen Militärtechnologie zu prüfen“, sagte Maduro in einem am Montagabend (Ortszeit) wiederholten Interview im staatlichen venezolanischen Fernsehen. „Und wenn es möglich ist, werden wir diese Raketen zu gegebener Zeit kaufen.“

Doch das iranische Außenministerium hat noch keine Anfrage aus Venezuela für den Kauf von Raketen erhalten. „Wir haben diesbezüglich aus Caracas nichts erhalten“, sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag laut der Nachrichtenagentur Isna.

Der kolumbianische Präsident Iván Duque hatte in der vergangenen Woche unter Berufung auf Geheimdienst-Informationen erklärt, dass die venezolanischen Streitkräfte angeblich versuchten, Mittel- und Langstreckenraketen aus dem Iran zu erwerben.

Kolumbien gehört zu den erbitterten Gegnern von Präsident Maduro in Caracas. Die USA, viele lateinamerikanische und europäische Staaten erkennen Maduro nicht mehr als legitimen Staatschef an. Zuletzt baute er seine Beziehungen zu den verbliebenen Verbündeten aus. Der Iran schickte beispielsweise Tanker mit Benzin und ein Frachtschiff mit Lebensmitteln in das südamerikanische Krisenland.

om/sb/dpa