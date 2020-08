Putschende Einheiten in Mali möglicherweise von EU ausgebildet

Die Einheiten der malischen Armee, die in der vergangenen Woche geputscht haben, sind möglicherweise zuvor von der EU ausgebildet worden. Dies sei nicht ausgeschlossen, meldete die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag unter Berufung auf das Bundesverteidigungsministerium in Berlin.

Allerdings lasse sich im Moment noch keine belastbare Aussage treffen.

EUTM-Mission in Mali

Die Europäische Union bildet im Rahmen der Mission EUTM (European Union Training Mission) die malischen Streitkräfte aus. Sie sollen so in die Lage versetzt werden, selbst Verantwortung für die Sicherheit ihres Landes zu übernehmen.

Der Krisenstaat Mali wird seit Jahren von Terrorgruppen geplagt. Laut Verteidigungsministerium sind an der EUTM aktuell 69 deutsche Militärs beteiligt. Die Militärausbildung wurde nach dem Putsch zunächst eingestellt.

Armee zwingt Präsidenten zum Rücktritt

Aufständische Armeeangehörige in Mali haten in der vergangenen Woche Präsident Ibrahim Boubacar Keïta zum Rücktritt gezwungen. Sie kündigten die Bildung eines Übergangskomitees an, das demnächst Wahlen abhalten solle. Die EU fordert von den Putschisten, die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung so schnell wie möglich umzusetzen.

