USA antworten auf Chinas „Raketen-Warnung“

„Wenn China glaubt, dass der Abschuss ballistischer Raketen die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten irgendwie einschüchtern wird, dann irrt es sich zutiefst“, schrieb Billingslea am Donnerstag auf Twitter und legte einen Beitrag der Zeitung „South China Morning Post“ vom Mittwoch bei, in dem berichtet wurde, dass China zwei ballistische Raketen im Südchinesischen Meer „als Warnung an die USA“ gestartet hat.

If China thinks launching ballistic missiles will somehow intimidate the United States and our allies, they’re sorely mistaken. pic.twitter.com/PibjtyPKST — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) August 26, 2020

​

Die beiden Raketen sind laut der Zeitung in einer fürs militärische Manöver geschlossenen Zone gelandet. Laut einem Sprecher, auf den sich die Zeitung beruft, reagierte Peking mit demauf „potenzielle Risiken“, die „wegen der immer öfter registriertenund Schiffe im Südchinesischen Meer entstehen“.

Laut dem chinesischen Verteidigungsministerium war am Dienstag ein US-Aufklärungsflugzeug U-2 in die für Flüge gesperrte Zone eingedrungen, wo im Rahmen der Übungen scharfe Munition abgefeuert wurde. China warf den USA Provokation vor. Die US-Aktivitäten können dem chinesischen Verteidigungsministerium zufolge leicht zu Missverständnissen führen und sogar zu Zwischenfällen in der Luft oder auf dem Meer beitragen.

om/ae