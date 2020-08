Ukraine bricht alle Kontakte mit Weißrussland ab

„Ich kann Ihnen das offiziell mitteilen. Wir verfolgen die Situation. Und nur wenn wir sicher sind, dass diese Kontakte dem Ansehen der Ukraine moralisch und ethisch nicht schaden, werden sie wiederaufgenommen“, sagte Kuleba in einem Fernsehinterview.

Massenproteste in Weißrussland

Gleich nach der von Fälschungsvorwürfen der Opposition überschatteten Präsidentenwahl vor zwei Wochen sind in Weißrussland Proteste ausgebrochen. Unzufriedene Menschen forderten Lukaschenkos Rücktritt und erklärten seine einstige Rivalin Swetlana Tichanowskaja zur wahren Siegerin der Präsidentenwahl. Der Wahlleitung zufolge erhielt der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko 80,1 Prozent und Tichanowskaja rund zehn Prozent der Stimmen.

In den ersten Protesttagen gab es mehr als 7000 Festnahmen. Hunderte Menschen, darunter etwa 120 Sicherheitskräfte, erlitten Verletzungen. Nach Angaben der Behörden gab es unter den Protestierenden drei Tote.

4800 Teilnehmer und 51 Festnahmen

Am vergangenen Mittwoch hatte das weißrussische Innenministerium mitgeteilt, dass allein an den Protesten am Dienstagabend in Weißrussland knapp 4800 Menschen teilgenommen hätten. Es gebe 51 Festnahmen.

Indes berichteten Menschenrechtsorganisationen über 40 Festnahmen wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Protestaktionen am Dienstag in verschiedenen Regionen Weißrusslands.

