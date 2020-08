Merkel: Ich glaube nicht, dass wir die Politik zu Russland ändern müssen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will laut ihren Worten die Politik zu Russland nicht ändern. Dies hat sie während der jährlichen Sommerpressekonferenz am Freitag in Berlin erklärt.

„Das glaube ich nicht, dass wir sie ändern müssen. Ich kann Ihnen genauso viele Fälle aus der Zeit davor nennen, als ich an die Annexion der Krim denke, an unsere Bemühungen nachwievor in der Ukraine, wenigsten einige Tage keine Toten zu haben, an die Frage des Skripal-Attentats, es ist etwas, was wir als durchgängige Linie sehen, Das belastet natürlich immer wieder unser Verhältnis, auch das europäisch russische, nicht umsonst haben wie die Sanktionen verhängt. Ich war mit Putin gerade über Weißrussland im Gespräch, dass die Souveränität des Landes geachtet wird und die Menschen dort ihren Weg gehen. Wie haben immer trotzdem gesagt - wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben, es gibt viele internationale Themen wie bei Syrien, wo Russland ein geostrategischer Akteur, mit dem man im Gespräch bleiben muss. Das Ziel ist nachwievor, gute Beziehungen zu Russland zu haben, Russland ist ein Riesenland mit einer langen Geschichte und einer grossen Kultur. Dieser Spannungsbogen zwischen dem, was wie auf der einen Seit erleben, wird uns aber in den nächsten Monaten begleiten.”