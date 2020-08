„Wer ist regierungsfähig?“ Oskar Lafontaine rechnet mit allen Parteien außer der eigenen ab

Dem Linkspolitiker Oskar Lafontaine platzt bei den Fragen des deutschen „Rudeljournalismus“ nach der Regierungsfähigkeit der Linke offenbar der Kragen. In einem Facebook-Statement hat er seine eigenen „Prüfsteine“ für die Frage präsentiert.

Obwohl die Umfragen keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün im Bundestag hergeben würden, werde schon kräftig gegen ein solches Bündnis Stimmung gemacht, bemängelte Lafontaine, bevor er seine Kriterien für eine „regierungsfähige“ Partei präsentierte.

Regierungsfähig sei eine Partei, so der 76-Jährige, wenn sie keine deutschen Waffen an Kriegsparteien liefere und bei Mord und Totschlag nicht zur Mittäterin werde. Dazu noch müsse solch eine Partei die Bundeswehr nicht in völkerrechtswidrige Kriege schicken.

Regierungsfähig sei eine Partei, legt Lafontaine nach, wenn sie, „wie einst die Sozialdemokraten, für ein Bündnis der kollektiven Sicherheit unter Einbeziehung Russlands eintritt und erkennt, dass die Nato von den USA zu einem militärischen Interventionsbündnis entwickelt wurde und zur Einkreisung Russlands und Chinas missbraucht wird.“

Weiter muss eine regierungsfähige Partei aus seiner Sicht die wachsende Ungleichheit bekämpfen und Artikel 20 Grundgesetz („Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“) folgend für höhere Löhne, Renten, bessere soziale Leistungen und ein gerechtes Steuersystem geltend machen. Ferner müsste solch eine Partei im Sinne einer „fairen nachbarschaftlichen Zusammenarbeit“ auch die Interessen der anderen europäischen Länder sehen und das durch Hartz IV eingeleitete, die europäische Zusammenarbeit schwer beschädigende Lohndumping beenden.

Und selbst hier wären die Kriterien für eine regierungsfähige Partei à la Oskar Lafontaine nicht zu Ende. „Regierungsfähig ist eine Partei“, schreibt Lafontaine weiter, „wenn sie auf europäischer Ebene für Demokratie eintritt und der Bevormundung südeuropäischer Staaten durch Troika, Europäische Zentralbank, Internationalen Währungsfonds und Europäische Kommission widerspricht.“ Solch eine Partei müsse auch erkennen, dass ein auf Gewinn- und Umsatzsteigerung orientiertes Wirtschaftssystem zwangsläufig zur Zerstörung der Umwelt führe.

Und das Letzte: Beim Eintritt in die Regierung müsse sie Charakter zeigen und nicht ihre Grundsätze und ihre Wahlversprechen aufgeben. Vor diesem Hintergrund wäre „in der neoliberalen Ära von Krieg und Ausbeutung“ von den im Bundestag vertretenen Parteien das allenfalls die Partei Die Linke, beharrt der aktuelle Fraktionsvorsitzende der Linken im Saarländischen Landtag. Lediglich beim letzten Punkt ließen die Linkspolitiker Zweifel aufkommen, ob sie das eigene Programm noch kennen und über das notwendige Stehvermögen gegenüber dem neoliberalen, Sozialabbau und Kriege befürwortenden Mainstream, dem auch der Rudeljournalismus folge, verfügen würden.

Linke vor dem Wandel?

Am heutigen Freitag ist bekannt geworden, dass die Linke-Chefin Katja Kipping nicht erneut als Parteivorsitzende der Linken antreten wird. Damit werden die Diskussionen um den künftigen Weg der Partei weiter angeheizt. Parteiintern gibt es Forderungen, Wagenknecht mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 wieder in den Vordergrund zu stellen.

Vor diesem Hintergrund machte sich der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, kürzlich für ein Bündnis mit SPD und Grünen stark. Für die Linken seien 30 Jahre in der Opposition genug. „Wir müssen mal eine andere Rolle spielen“, sagte Gysi in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.