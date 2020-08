Proteste in Libyen: Regierung in Tripolis entlässt Innenminister

Der Chef der in Tripolis ansässigen nationalen Einheitsregierung Libyens (GNA) Fayiz as-Sarradsch hat vor dem Hintergrund der andauernden Proteste im Westen des Landes den Innenminister Fathi Bashagha von seinen Funktionen entbunden. Das berichtete die Agentur Reuters am Samstag unter Verweis auf eine Mitteilung der Regierung in Tripolis.