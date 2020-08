Moskau: Putin und Lukaschenko einig über weitere Bündnis-Stärkung

„Es wurde die gegenseitige Bereitschaft bekräftigt, das russisch-weißrussische Bündnis weiter zu stärken und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubauen“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus gratulierte Putin Präsident Lukaschenko zu seinem Geburtstag.

„Es wurde vereinbart, in den kommenden Wochen ein Treffen in Moskau durchzuführen“, heißt es in dem Pressedienstbericht.

Proteste in Belarus



In Weißrussland dauern seit mittlerweile mehr als zwei Wochen Proteste gegen Lukaschenko an, der bereits seit 26 Jahren an der Macht ist. Auslöser war die Präsidentschaftswahl vom 9. August, bei der der 65-Jährige nach offiziellen Angaben auf 80,1 Prozent der Stimmen gekommen war. Seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja konnte demnach rund zehn Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen.

Die Opposition erkannte die Niederlage ihrer Kandidatin nicht an und erklärte Tichanowskaja, die inzwischen nach Litauen geflüchtet ist, zur Siegerin. Die Demonstranten forderten Lukaschenkos Rücktritt. In den ersten Protesttagen gab es mehr als 7000 Festnahmen. Hunderte Menschen erlitten Verletzungen. Nach Behördenangaben gab es auch drei Tote.

