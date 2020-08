Syrien: Präsident Assad billigt neue Regierung – frühere Minister behalten Schlüsselpositionen

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat am Sonntag die neue Regierung unter der Leitung von Ingenieur Hussein Arnous durch Dekret gebilligt. Dabei haben der frühere Verteidigungsminister sowie der Außenminister ihre Posten behalten, teilte das Präsidialamt auf Twitter mit.

„Präsident Assad hat das Dekret Nr. 221 von 2020 über die Bildung einer neuen Regierung in Syrien unter der Leitung von Hussein Arnous erlassen. General Ali Abdullah Ayoub wird zum Vizepremier und Verteidigungsminister und Walid al-Muallem – zum Vizepremier und Außenminister ernannt“, heißt es in der Twitter-Notiiz.

#الحكومة_السورية_الجديدة:

السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

- السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع

- السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 30, 2020

​Die neue Regierung Syriens umfasst 29 Minister, zwei davon sind Frauen. Die eine wird nun den Posten des Ministers für Kultur bekleiden und die andere das Amt des Ministers für Arbeit und Soziales leiten.

Der syrische Premierminister hat neue Minister für Öl und Elektrizität ernannt. Dies geschah nach der jüngsten Explosion einer Gaspipeline im Land.

Parlamentswahlen in Syrien

Am 19. Juli hatten die Bürger in Syrien ein neues Parlament gewählt. Es ist bereits die dritte Wahl zu dem in Damaskus tagenden Volksrat seit Beginn des Krieges im Jahr 2011. Als Novum gilt, dass die Kandidaten der regierenden Ba'ath-Partei erstmals durch Vorwahlen bestimmt wurden.

pd/mt/sna