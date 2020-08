Indisches Verteidigungsministerium meldet Zusammenstoß mit chinesischen Militärs an der Grenze

In der Region Ladakh ist es laut dem indischen Verteidigungsministerium zu erneuten Zusammenstößen mit chinesischen Truppen gekommen. Dies melden am Montag internationale Nachrichtenagenturen.

Der Zwischenfall ereignete sich am Wochenende, genauer in der Nacht auf den 30. August. Zu den Zusammenstößen kam es in der Region Ladakh.

„In der Nacht vom 29. auf den 30. August 2020 haben die Truppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee den früheren Konsens verletzt, der während Militär- und diplomatischen Treffen bei der andauernden Konfrontation in Ost-Ladakh erzielt worden war, und provokative Militärhandlungen verübt, um den Status quo zu ändern“, hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Indische Militärs hätten diese Aktivität an der südlichen Küste des Sees Pangong Tso unterbunden.

Früherer Zusammenstoß

Am 15. Juni war es in der Region Ladakh zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen indischen und chinesischen Soldaten gekommen. Dabei wurden mindestens 20 Inder getötet. Wie viele Opfer unter den chinesischen Militärs zu beklagen waren, gab die Volksrepublik nicht an. Indische Medien meldeten mindestens 45 Verletzte oder Tote auf chinesischer Seite.

China und Indien hatten 1962 einen kurzen Krieg um ihre Grenze im Himalaya geführt, den China gewann. Seither gibt es immer wieder Zwischenfälle. Der Grenzverlauf ist nach wie vor nicht geklärt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln, was die Nachbarländer ablehnten.

ak/sna/sb