Erneut Proteste in Weißrussland: Nur Einzelfestnahmen, kein massenhafter Personengewahrsam - Polizei

Die weißrussische Polizei hat am Dienstag nur einzelne Teilnehmer von nicht genehmigten Aktionen festgenommen; weder in Minsk noch in den Regionen der Republik wurden Massenfestnahmen vorgenommen oder Spezialmittel eingesetzt, sagte die Pressesprecherin des weißrussischen Innenministeriums, Olga Tschemodanowa, gegenüber RIA Novosti.