Staatschutz ermittelt nach Video von Messer-Attacke auf AfD-Plakat

Man ermittle zunächst wegen Sachbeschädigung, die Ermittlungen könnten wegen der Symbolik aber noch ausgeweitet werden, so ein Polizeisprecher am Mittwoch gegenüber dpa.

Die Polizei ermittelt nach Angaben ihres Sprechers von Amts wegen, nachdem sie von dem Video erfahren hatte. Ein Sprecher des AfD-Kreisverbands Düsseldorf kündigte an, dass die Partei auch Anzeige erstatten werde.

Hintergrund

In dem Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist, ist ein junger Mann zu sehen, der an einer Straße mehrfach mit einem Messer auf das Gesicht und die Brust einer AfD-Politikerin einsticht.

Laut dem NRW-Landesverband der AfD posiert auf dem Plakat mit dem Spruch „Aus Liebe zu Düsseldorf“ Marie-Thérèse Kaiser, AfD-Kreisvorsitzende in Wümme (Niedersachsen). Das Video soll ihr von einem jungen Mann via Instagram zugesandt worden sein.

​Die Politikerin postete es später auch in ihrem Twitter-Account:

