Bundesregierung: Nervenkampfstoff bei Nawalny nachgewiesen

Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der Bundesregierung „der zweifelsfreie Nachweis” eines chemischen Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht.

Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin, die Pressemitteilung lag Sputnik vor.

Eine toxikologische Untersuchung des Politikers sei in einem Spezial-Labor der Bundeswehr durchgeführt worden. Über die Ergebnisse wird die Bundesregierung den russischen Botschafter sowie Partner in der EU und Nato informieren und auch Kontakt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen aufnehmen. Die Schritten seien am heutigen Mittag während einer Sitzung der Kanzlerin mit mehreren Bundesministern abgestimmt worden.

„Es ist ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist”, hieß es.

Die Bundesregierung verurteilte „diesen Angriff auf das Schärfste” und forderte die russische Regierung dringlich auf, „sich zu dem Vorgang zu erklären”.

Mehr in Kürze...