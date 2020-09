Nicht zuständig: Bundesärztekammer reagiert auf Vorschlag russischer Ärzte im Fall Nawalny

Die Bundesärztekammer hat am Montag gegenüber der Agentur RIA Novosti angegeben, sich nicht an einer Untersuchung im Fall Alexej Navalny beteiligen zu können.

Die Bundesärztekammer könne sich nicht an Untersuchungen beteiligen, da es sich bei ihr nicht um eine Ermittlungsbehörde handle, teilte der Pressedienst der Bundesärztekammer mit. Die Ermittlungen seien das Vorrecht staatlicher Stellen, hieß es.

Damit hat die Behörde auf den Vorschlag des Vorsitzenden der gemeinnützigen russischen Organisation „Nationale Medizinische Kammer“, Leonid Roschal, reagiert. Dieser forderte zuvor seine deutschen Ärztekollegen auf, ein gemeinsames Expertenteam zur Aufklärung des Zustandes von Alexej Nawalny zu bilden, da die von deutschen und russischen Ärzten erhaltenen Befunde unterschiedlich sind.

Nach deutschem Recht könnten weitere Untersuchungen nur von den Angehörigen des Patienten eingeleitet werden, so die Behörde.

Die Bundesärztekammer sei zutiefst besorgt über den Gesundheitszustand von Navalny und würde die Forderungen der Bundesregierung an Russland unterstützen, die Umstände zu klären, die zur lebensbedrohlichen Verschlechterung dessen Gesundheit geführt haben, hieß es weiter.

Auch gab die Behörde bekannt, sie habe die medizinischen Daten zu dem Vorfall erhalten. An der „Qualität der medizinischen Untersuchungen“ in Deutschland gebe es keinen Zweifel.

Hintergrund

Der russische Blogger hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug unverzüglich in Omsk landete und er in ein Omsker Krankenhaus gebracht und dort in ein küstliches Koma versetzt wurde. Sobald ihn die Omsker Ärzte als transportfähig erklärt hatten, wurde Nawalny auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt. Am Montag teilte die Charité mit, dass sich der Gesundheitszustand von Alexej Nawalny verbessert habe. Das durch Medikamente aufrechterhaltene künstliche Koma des Patienten habe beendet werden können.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Reihe vergiftet worden sei.

Die Behauptung der Bundesregierung steht im Widerspruch zu den Befunden der russischen Ärzte, die Nawalny zunächst im Omsker Krankenhaus behandelt hatten. Die Omsker Ärzte gaben als vorläufige Diagnose eine Stoffwechselstörung an. Diese soll ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben. Laut dem leitenden Toxikologen Sibiriens, Alexander Sabaew, wurden in Nawalnys „Entgiftungsorganen“ (Leber, Lungen, Nieren) keine Giftstoffe entdeckt. Im Falle einer Vergiftung jedoch müssten in den genannten Organen Giftspuren festzustellen sein.

Wer ist Nawalny?

Der 1976 geborene Alexej Nawalny ist ein berühmter russischer Blogger und Regierungskritiker, der mehrmals auf Grund verschiedener Gesetzesverstöße verurteilt und bestraft wurde. Bekannt ist er auch als Gründer des „Fonds zur Korruptionsbekämpfung“. Die Stiftung wurde im Oktober 2019 auf die Liste der „ausländischen Agenten“ gesetzt, im August desselben Jahres wurde eine Ermittlung zur Geldwäsche durch den Fonds eingeleitet. Demnach sollen Mitarbeiter des Fonds und andere Personen, die mit der Organisation verbunden sind, von 2016 bis 2018 Beträge in Rubel und ausländischer Währung von Drittpersonen illegal erhalten haben – es ging um eine Milliarde Rubel. Daraufhin kündigte Nawalny die Auflösung der Stiftung an.

2016 hatte Nawalny seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im März 2018 angekündigt. Die Russische Wahlkommission hatte im Dezember 2017 seine Registrierung unter Verweis auf seine Vorstrafe abgelehnt. 2013 war er der Veruntreuung für schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Später war diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden.

pd/mt/sna