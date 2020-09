Rund 13.000 Stühle vor Bundestag: Aktivisten demonstrieren für Aufnahme von mehr Flüchtlingen

Mehrere Hilfsorganisationen haben am Montag rund 13.000 Stühle vor dem Bundestag in Berlin aufgestellt und damit die Aufnahme von mehr Flüchtlingen in Deutschland gefordert. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) solle die Solidarität und Aufnahmebereitschaft von Bundesländern wie Berlin und Thüringen nicht verhindern, so die Botschaft.