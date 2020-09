Deutscher Botschafter ins russische Außenministerium einbestellt

Russland hat im Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny den deutschen Botschafter in Moskau, Géza Andreas von Geyr, einbestellt. Dies gab die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag auf Facebook bekannt.

Die Außenamtssprecherin berief sich auf ein Statement des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr (InstPharmToxBw). Dieses will es als „zweifelsfrei“ erwiesen haben, dass Nawalny mit einem militärischen Giftstoff vergiftet worden sei. Das Institut weigerte sich jedoch, Details preiszugeben, und verwies dabei auf „Vertraulichkeit“.

„Wie kann von einer Vertraulichkeit die Rede sein, wenn es laut Medienberichten immer mehr Informationsaustausch zwischen der Charité, dem Bundeswehr-Labor, dem britischen Labor Porton Down sowie bulgarischen Institutionen gibt.“

Der Fall sei „zu ernst“, deutsche Offizielle sollten darüber nicht mehr Stillschweigen bewahren.

„Wir erwarten von Berlin die Übergabe aller bestehenden Informationen: sowohl der Ergebnisse von Labor-Untersuchungen der Bundeswehr als auch jeglicher 'Beweise', über die Deutschlands Auswärtiges Amt verfügt“, schrieb Sacharowa.

Der deutsche Botschafter werde im Außenministerium am Smolenskaja-Platz in Moskau erwartet.

„Es ist an der Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Denn es ist für alle offensichtlich: Berlin blufft, indem es ein schmutziges politisches Spektakel begünstigt.“

Mutmaßliche Vergiftung des Regierungskritikers

Nawalny war nach Erkenntnissen der Bundesregierung in Russland mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet worden und wird derzeit in der Berliner Charité behandelt. Die Ärzte teilten am Montag mit, sein Gesundheitszustand habe sich verbessert. Demnach konnte das durch Medikamente aufrechterhaltene künstliche Koma des Patienten beendet werden.

Fall Nawalny

Die Behauptung der Bundesregierung steht im Widerspruch zu den Befunden der russischen Ärzte, die Nawalny zunächst im Omsker Krankenhaus behandelt hatten. Die Omsker Ärzte gaben als vorläufige Diagnose eine Stoffwechselstörung an. Diese soll ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben. Laut dem leitenden Toxikologen Sibiriens, Alexander Sabaew, wurden in Nawalnys „Entgiftungsorganen“ (Leber, Lungen, Nieren) keine Giftstoffe entdeckt. Im Falle einer Vergiftung jedoch müssten in den genannten Organen Giftspuren festzustellen sein.

Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war am 20. August von Tomsk nach Moskau unterwegs. Während des Fluges soll er sich plötzlich sehr schlecht gefühlt haben, woraufhin das Flugzeug umgehend in der Stadt Omsk notgelandet war. Nawalny soll noch an Bord das Bewusstsein verloren haben. Sein Umfeld vermutete ab sofort eine Vergiftung, doch die Ärzte in Omsk stellten nur eine Stoffwechselstörung fest, Spuren von Gift wurden in Blut oder Urin nicht gefunden.

Mit Hilfe der Organisation „Cinema for Peace” wurde der Mann in die Berliner Charité-Klinik überführt, sobald ihn die russischen Ärzte für transportfähig erklärt hatten. Dort befand er sich in einem künstlichen Koma. Die Berliner Ärzte sprachen später von Beweisen für eine Vergiftung mit Cholinesterase-Hemmern – einer breiten Gruppe von Stoffen, zu der sowohl verschiedene Arzneimittel als auch mehrere Kampfstoffe – darunter die der Nowitschok-Reihe – gehören.

Die russischen Ärzte, die Nawalny in Omsk behandelt hatten, sagten, sie hätten ebenfalls ein niedriges Cholinesterase-Niveau bei ihm nachgewiesen, das sei aber noch kein Beweis für einen Giftanschlag. Die Bundesregierung sprach dennoch schon letzte Woche von einem „schwerwiegenden Verdacht” der Vergiftung. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesaußenminister Heiko Maas sowie der europäische Diplomatenchef Josef Borrel forderten eine umfassende Aufklärung des Vorfalls.

Wer ist Nawalny?

Der 1976 geborene Alexej Nawalny ist ein berühmter russischer Blogger und Regierungskritiker, der mehrmals auf Grund verschiedener Gesetzesverstöße verurteilt und bestraft wurde. Bekannt ist er auch als Gründer des „Fonds zur Korruptionsbekämpfung“. Die Stiftung wurde im Oktober 2019 auf die Liste der „ausländischen Agenten“ gesetzt, im August desselben Jahres wurde eine Ermittlung zur Geldwäsche durch den Fonds eingeleitet. Demnach sollen Mitarbeiter des Fonds und andere Personen, die mit der Organisation verbunden sind, von 2016 bis 2018 Beträge in Rubel und ausländischer Währung von Drittpersonen illegal erhalten haben – es ging um eine Milliarde Rubel. Daraufhin kündigte Nawalny die Auflösung der Stiftung auf.

2016 hatte Nawalny seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im März 2018 angekündigt. Die Russische Wahlkommission hat im Dezember 2017 seine Registrierung unter Verweis auf seine Vorstrafe abgelehnt. 2013 war er der Veruntreuung für schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Später war diese Strafe jedoch zur Bewährung ausgesetzt worden.

