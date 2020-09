Bundeskanzlerin Merkel: Noch kein abschließendes Urteil zu Nord Stream 2 – Medien

„Ich habe mir da noch kein abschließendes Urteil gebildet“, so Merkel am Dienstag nach dpa-Informationen von mehreren Teilnehmern in der ersten Sitzung der Unionsfraktion nach der Sommerpause in Berlin.

Merkel forderte erneut eine europäische Antwort auf die Situation um den russischen Blogger und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Es sei „zweifelsfrei erwiesen, dass dieser vergiftet“ worden sei, hieß es weiter. Die Kanzlerin sprach vom „Patienten Nawalny“.

Nach diesen Informationen soll Merkel gesagt haben, nun werde man in der EU Schritt für Schritt über eine Antwort sprechen, - spätestens auf dem EU-Gipfel am 24. und 25. September in Brüssel.

Sie kenne die Diskussion, die in Deutschland geführt werde, so Merkel demnach mit Blick auf die Debatte über ein Aus oder ein Moratorium für das Gasprojekt Nord Stream 2. Sie rate aber dazu, genau hinzuhören, was die europäischen Partner sagten.

Da gebe es welche, die auch über Nord Stream 2 redeten, andere täten das ausdrücklich nicht. Man müsse nun sehen, was die russische Regierung beitrage. Russland sei Mitglied in der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und könne deswegen auch Beiträge zur Aufklärung leisten. Bislang habe man davon aber noch nichts gesehen.

Situation um die Gaspipeline

Die Situation um Nord Stream 2 wird unter anderem durch den Vorfall mit dem russischen Blogger Alexej Nawalny verkompliziert, nachdem einige deutsche Politiker gegen die Initiative aufgetreten sind. Dabei gilt Deutschland weiter als Anhänger des Gaspipeline-Projekts.

Moskau hat wiederholt betont, bei der Aufklärung des Falls Nawalny zusammenarbeiten zu wollen. „Die Berliner Seite muss hier operatives Handeln zeigen“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Staatsfernsehen.

Fall Nawalny

Alexej Nawalny hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug unverzüglich in Omsk landete und er in ein Omsker Krankenhaus gebracht und dort in ein küstliches Koma versetzt wurde. Sobald ihn die Omsker Ärzte als transportfähig erklärt hatten, wurde Nawalny auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt.

Die Bundesregierung hatte am 2. September nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Reihe vergiftet worden sei.

Die Behauptung der Bundesregierung steht im Widerspruch zu den Befunden der russischen Ärzte, die Nawalny zunächst im Omsker Krankenhaus behandelt hatten. Die Omsker Ärzte gaben als vorläufige Diagnose eine Stoffwechselstörung an. Diese soll ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben. Laut dem leitenden Toxikologen Sibiriens, Alexander Sabaew, wurden in Nawalnys „Entgiftungsorganen“ (Leber, Lungen, Nieren) keine Giftstoffe entdeckt. Im Falle einer Vergiftung jedoch müssten in den genannten Organen Giftspuren festzustellen sein.

Am 07. September teilten die Ärzte der Berliner Charité mit, dass der Gesundheitszustand von Alexej Nawalny, der seit dem 22. August 2020 in der Berliner Charité behandelt wird, sich verbessert habe. Den Angaben zufolge konnte das durch Medikamente aufrechterhaltene künstliche Koma des Patienten beendet werden.

ak/dpa/mt