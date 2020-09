Oppositioneller Rodnenkow: „Kolesnikowa wurde gewaltsam auf den Rücksitz gedrängt“

„Kolesnikowa erschien. Sie wurde geführt, man hörte, dass sie gewaltsam geführt wurde, dass sie sich wehrte, und sie wurde mit Gewalt auf den Rücksitz gestoßen“, erklärte Rodnenkow auf einer Pressekonferenz in Kiew und beschrieb die Ereignisse an der weißrussisch-ukrainischen Grenze in der Nacht zum Dienstag.

„Sie konnte nicht raus, sie schrie, dass sie nirgendwohin fahren werde. Sobald sie im Auto war und ihren Pass bei Leuten erblickte, nahm sie ihn sofort und zerriss ihn in viele kleine Stücke, die sie (…) zerknüllte und aus dem Fenster warf“, ergänzte Rodnenkow.

Er betonte, dass er persönlich den Kontrollpunkt nicht passiert habe, sondern in einem Auto an ihm vorbeigefahren und „in neutrales Gebiet“ gebracht worden sei, wo ihm angeboten worden sei, in das Auto eines anderen Oppositionsvertreters, Iwan Krawzow, zu wechseln.

Krawzow sagte seinerseits, dass ihm im Department für Finanzermittlungen der staatlichen Kontrolle von Belarus mit einemgedroht worden sei, wenn er nicht zustimmen sollte, Kolesnikowa in seinem Auto aus dem Land zu bringen.

Rodnenkow fügte hinzu, dass er im Auto Tickets für sich und Krawzow in die Türkei und für Kolesnikowa - nach Wien mit einem Transfer in München gefunden habe.

Zuvor hatte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko in einem Interview mit russischen Journalisten erklärt, die Oppositionellen hätten die Kontrolle am weißrussischen Standort passiert und seien in Richtung des ukrainischen Postens gefahren. Nach Angaben des Staatsoberhauptes liegen zwischen diesen Punkten etwa acht bis neun Kilometer. Die Grenzschutzbeamten sollen versucht haben, das Auto anzuhalten. Laut Lukaschenko begannen die Oppositionellen daraufhin, die Geschwindigkeit zu erhöhen, und in diesem Moment wurde Kolesnikowa unterwegs aus dem Auto gestoßen, woraufhin sie festgenommen worden sei. Rodnenkow und Krawzow seien nun auf dem Territorium der Ukraine.

ek/mt/sna