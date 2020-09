Trump plant weiteren Truppenabzug aus Irak und Afghanistan

US-Präsident Donald Trump will eine Reduzierung der militärischen Präsenz im Irak und in Afghanistan ankündigen, teilte ein ranghoher Beamter der US-Administration am Mittwoch mit.

„Der Sprecher teilte mit, dass am morgigen Tag die Ankündigung eines weiteren Truppenabzugs aus dem Irak und in den nächsten Tagen eine weitere Ankündigung in Bezug auf Afghanistan zu erwarten sei“, heißt es in einer Mitteilung des Präsidentenpools von Trump.

Das Versprechen, die Kriege im Irak und in Afghanistan zu beenden, die Trumps Vorgänger begonnen hatten, war ein Schlüsselpunkt des Wahlkampfprogramms von Trump.

ls/mt