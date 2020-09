Russische Su-27 steigt wegen US-Flugzeugs über Schwarzem Meer in die Luft auf

Ein russischer Kampfjet des Typs Suchoi Su-27 hat ein US-Aufklärungsflugzeug über dem Schwarzen Meer abgefangen. Dies gab Russlands nationales Kontrollzentrum für Verteidigung am Mittwoch bekannt.

Ein Flugobjekt wurde demzufolge gesichtet, das sich der russischen Staatsgrenze genähert habe.

„Ein Jäger Su-27 hob ab, seine Crew identifizierte im Objekt ein strategisches Aufklärungsflugzeug RC-135 der US-Streitkräfte und begleitete es über den Gewässern des Schwarzen Meeres.“

Aufklärungsflüge nahe der Grenzen Russlands

In den letzten Monaten haben russische Militärspezialisten bereits mehrmals ausländische Flugzeuge in der Nähe russischer Gebiete geortet. Erst am Dienstag hob ein Su-27-Jet ab, um Aufklärungsmaschinen aus den USA und Schweden über der Ostsee zu begleiten. Später tauchte ein entsprechendes Video auf.

Moskau wies mehrmals darauf hin, dass solche Handlungen für zusätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen Russland und den USA sorgen. Die russischen Behörden riefen Washington dazu auf, auf die Flüge nahe der russischen Grenze zu verzichten. Die USA reagierten darauf ablehnend.

mo/mt/sna