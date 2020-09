EU verlängert antirussische Sanktionen

„Die Entscheidung wurde vom Rat im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens gefällt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die bisher geltenden Sanktionen sollten am 15. September ablaufen. Mit ihrer Verlängerung werden die Sanktionen nun bis zum 15. März 2021 gelten und Reisebeschränkungen und die Sperrung von Aktiva in der EU vorsehen. Auf der „schwarzen Liste“ stehen insgesamt 175 Personen und 44 Organisationen. Die EU-Entscheidung trifft nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am Freitag, dem 11. September, in Kraft.

Die EU-Botschafter hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, die restriktiven Maßnahmen in einem schriftlichen Verfahren zu beschließen. Demnach sollen diesbezügliche Entscheidungen der Mitgliedsländer in schriftlicher Form innerhalb eines gewissen Zeitraumes gesammelt werden. Eine definitive Entscheidung wird anhand der gesammelten Schriften getroffen. Für eine Verlängerung der Sanktionen ist die Zustimmung aller 27 EU-Mitglieder erforderlich.

ls/mt