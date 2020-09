Brexit: Scholz mahnt London zur Vertragstreue

Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Großbritannien im Brexit-Streit zur Vertragstreue gemahnt. „Verträge müssen geachtet werden, das weiß jeder“, sagte der SPD-Politiker am Freitag am Rande eines EU-Treffens in Berlin. Die EU strebt in künftigen Handelsbeziehungen mit London gleiche Wettbewerbsbedingungen an.