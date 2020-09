Russisches Militär: Terroristen planen Provokation mit Chemiewaffen in Idlib

Kämpfer der Terrorgruppierung Haiʾat Tahrir asch-Scham bereiten laut dem russischen Versöhnungszentrum in Syrien eine Provokation unter Einsatz von Chemiewaffen im Süden von Idlib vor.

„Im russischen Zentrum für die Versöhnung der Kriegsparteien in Syrien sind Informationen über die Vorbereitung einer Provokation unter Einsatz von Giftsubstanzen im südlichen Teil der Deeskalationszone in Idlib durch Kämpfer der Terrorgruppierung Haiʾat Tahrir asch-Scham eingegangen“, so der stellvertretende Leiter des Versöhnungszentrums, Konteradmiral Alexander Grinkewitsch.

Die Terroristen planten Dreharbeiten in der Nähe der Anhöhe Dschebel-Sawija, so Grinkewitsch weiter. Dabei sollten ausländische Reporter eingeladen werden, um die Videos zu verbreiten und die Chemiewaffen-Attacke anschließend der syrischen Regierungsarmee in die Schuhe zu schieben.

Zuvor hatte die syrische Flugabwehr nach Angaben der Nachrichtenagentur Sana in der Nacht auf Freitag einen Luftangriff in der Provinz Aleppo im Norden des Landes abgewehrt. Demnach verhinderten syrische Flugabwehrsysteme offenbar einen israelischen Angriff im Osten Aleppos. Mehrere Raketen seien abgeschossen worden, bevor sie ihr Ziel erreicht hätten.

