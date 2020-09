Weißrussland: Schützenpanzer vor Lukaschenkos Residenz

Wenige Stunden vor Beginn einer Oppositionsdemo in Minsk sind vor dem Unabhängigkeitspalast in der weißrussischen Hauptstadt Spezialfahrzeuge in Stellung gebracht worden. Ein Korrespondent von RIA Novosti zählte rund zehn Schützenpanzer sowie Wasserwerfer und Gefangenenbusse vor dem Gebäude, das Staatschef Alexander Lukaschenko als Amtssitz dient.

Der nahe gelegene Platz der Staatsflagge ist von der Bereitschaftspolizei umzingelt. Auch in anderen Teilen der Hauptstadt ist das Sicherheitsaufgebot verstärkt worden: Soldaten wurden aufgestellt und Stacheldraht gezogen. Für Sonntagnachmittag hatte die Opposition eine neue Kundgebung angekündigt, die von Behörden nicht genehmigt wurde.

In Weißrussland dauern seit mehr als einem Monat Proteste an. Auslöser war die Präsidentschaftswahl vom 9. August, bei der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko laut offiziellen Angaben mit 80,1 Prozent der Stimmen gesiegt hat. Die Opposition hält dagegen ihre Kandidatin Swetlana Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin. In den ersten Tagen gab es nach Behördenangaben drei Tote, Hunderte Verletzte und fast 7000 Festnahmen.

Zuletzt demonstrierten am Samstag Hunderte Frauen gegen Lukaschenko. Videos zeigten, wie vermummte Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk Frauen packen und in Gefangenentransporter zerren.

