Russland lässt sich nicht auf US-Politik der „Freundschaft gegen China“ ein – Lawrow

Moskau versuche, freundschaftliche Beziehungen zu allen aufzubauen und dabei keine Bedingungen zu stellen, sagte Lawrow am Sonntag. Washingtons Aufruf an internationale Partner, ein Bündnis gegen China zu schmieden, stelle für Russland „eine fremde Politik“ dar, so Lawrow.

„Weder Russland noch China noch unsere Verbündeten schlagen anderen vor, Freunde gegen jemanden zu sein. Der Ansatz, jemanden gegen diejenigen aufzubringen, die du nicht magst, enthält bereits die Antwort, was wir davon halten“, sagte Lawrow in einer Sendung des Fernsehsenders „Rossiya 1“.

Der Minister betonte, Moskau habe „eine völlig andere diplomatische und politische Kultur“.

„Wir haben den Wunsch, gute Beziehungen zu allen aufzubauen“, betonte Lawrow weiter. Unabhängig davon, mit wem Russland seine Beziehungen vertiefe, stelle das Land seinen Partnern niemals die Bedingung, dass das Verhältnis zu dem einem oder anderen Land absichtlich verschlechtert werden müsse.

„Gegen jemanden befreundet zu sein“ widerspreche der Bedeutung des Wortes „Freundschaft“, sagte Lawrow abschließend.

