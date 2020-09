Söder will mehr Migranten aus Moria aufnehmen; CDU gewinnt NRW-Kommunalwahlen; Tiktok lehnt Kauf durch Microsoft ab; Neuer Lockdown in Israel; Corona beschleunigt Abkehr vom Bargeld; Entwicklungsminister warnt vor Zerstörung der Regenwälder

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Söder will mehr Migranten aus Moria aufnehmen

CSU-Chef Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, mehr Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen als bislang geplant. Es sei für Deutschland machbar, noch einen deutlich höheren Anteil aufzunehmen, sagte er der „Bild“. Der Bund solle aus seiner Sicht den Anteil nochmal substanziell aufstocken. Deutschland hatte sich bislang bereiterklärt, 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen, ebenso wie Frankreich. Die große Koalition ist im Umgang mit der Aufnahme uneins. Die SPD fordert bereits für heute eine Zusage der Union, mehrere tausend Menschen nach Deutschland zu holen.

CDU gewinnt NRW-Kommunalwahlen

Die CDU hat die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen trotz leichter Verluste klar gewonnen. Ministerpräsident Armin Laschet hat damit Rückenwind für seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erhalten. Während die SPD ihr bislang schlechtestes Kommunalwahlergebnis verkraften musste, schnitten die Grünen so gut wie noch nie ab. Laut vorläufigem Landesergebnis erreichte die CDU 34,3 Prozent. Die SPD kam demnach auf 24,3 Prozent der Stimmen. Die Grünen erreichten 20,0 Prozent, die FDP kam auf 5,6 Prozent, die AfD auf 5,0 Prozent und die Linke auf 3,8 Prozent.

Tiktok lehnt Kauf durch Microsoft ab

Der chinesische Bytedance-Konzern lehnt eine Übernahme des US-Geschäfts von Tiktok durch Microsoft ab. Unbestätigten Berichten zufolge ist jetzt ein Verkauf an ein Konsortium unter Führung von Oracle wahrscheinlich. US-Präsident Trump sieht in Tiktok ein Risiko für die nationale Sicherheit, weil Daten an die chinesische Regierung weitergegeben werden könnten. Er will den Dienst verbieten, wenn er nicht verkauft wird.

Neuer Lockdown in Israel

Israel hat einen erneuten landesweiten Lockdown beschlossen. Das Regierungskabinett stimmte am Abend angesichts steigender Corona-Zahlen gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen. Diese sollen am kommenden Freitag in Kraft treten, vor Beginn der jüdischen Feiertage, und zunächst für drei Wochen gelten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, angesichts steigender Infektionszahlen hätten Klinikleiter „die rote Fahne erhoben“. Es seien sofortige Maßnahmen notwendig. Es sei sein Ziel, den Anstieg zu stoppen.

Corona beschleunigt Abkehr vom Bargeld

Die Corona-Krise beschleunigt die allmähliche Abkehr der Europäer vom Bargeld. Das ergab eine Verbraucherstudie. Demnach bezahlen in zehn europäischen Ländern im Schnitt nur noch 36 Prozent der Verbraucher am liebsten bar, wie die Finanzexperten der Unternehmensberatung PwC Strategy in ihrer heute in München veröffentlichten Untersuchung schreiben. Vor einem Jahr waren es mit 43 Prozent noch deutlich mehr. Häufiger bezahlt wird stattdessen sowohl mit Debitkarten als auch mit mobilen Bezahl-Apps. Allerdings gibt es nach wie vor sehr große Unterschiede innerhalb Europas. In Österreich (57 Prozent) und Deutschland (56 Prozent) gibt es nach wie vor klare Mehrheiten, denen Bargeld am liebsten ist.

Entwicklungsminister warnt vor Zerstörung der Regenwälder

Entwicklungsminister Gerd Müller hat vor den Folgen einer zunehmenden Zerstörung der Regenwälder gewarnt und entwaldungsfreie Lieferketten gefordert. Die Lunge unseres Planeten ist in Gefahr. Im Amazonas-Regenwald wurden so viele Brände gezählt wie nie zuvor. Dieses Jahr könnte das zerstörerischste für das sensible Ökosystem werden, kritisierte der CSU-Politiker heute zum Tag des Tropenwaldes. Die Zerstörung der Regenwälder durch Brandrodung im Amazonas, im Kongo-Becken und in Indonesien macht nach seinen Worten elf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Seit 1990 gingen nach Angaben des Entwicklungsministeriums schätzungsweise 420 Millionen Hektar Wald verloren - fast die Fläche der EU. Besonders dramatisch sei der Verlust des ursprünglichen Regenwalds. Im letzten Jahr sei Brasilien das Land mit dem weltweit höchsten Primärwaldverlust gewesen. Insgesamt sei der Waldverlust aber in Afrika am höchsten.

