Ostsee: Russische Marine behält US-Kriegsschiff im Auge

Die russische Kriegsmarine hat laut einer Mitteilung des Nationalen Verteidigungszentrums in Moskau ein waches Auge auf den US-Zerstörer USS Ross, der sich seit Sonntag in der Ostsee aufhält.

„Die Ostseeflotte überwacht ununterbrochen die Aktionen des Zerstörers Ross der US-Kriegsmarine, der am 13. September 2020 in der Ostsee eingetroffen ist“, so das Nationale Verteidigungszentrum.

US-Zerstörer in der Barentssee

Nach seinen Angaben war ein Schiffsverband der Nato um die USS Ross am Montag voriger Woche in die Barentssee gekommen und wurde ebenfalls von der russischen Flotte im Blick behalten.

Am gleichen Tag hatte die britische Marine ein Nato-Manöver mit den USA und Norwegen jenseits des Nordpolarkreises angekündigt, um die Freiheit der Schifffahrt zu demonstrieren. Bereits im Mai hatten britische Kriegsschiffe, US-U-Boote und norwegische Flugzeuge in der Barentssee eine gemeinsame Übung abgehalten.

leo/ae