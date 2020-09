Treffen in Sotschi: Lukaschenko und Putin wollen unter vier Augen beraten

Die amtliche weißrussische Agentur Belta berichtet am Montag, dass der Präsidentenjet auf dem Flughafen Sotschi gelandet sei. Lukaschenko trat damit seine erste Auslandsreise nach dem Sieg bei der Präsidentschaftswahl im August an. Sputnik Belarus veröffentlichte Bilder, die Lukaschenkos Flugzeug vor dem Abflug in die russische Schwarzmeerstadt zeigen sollen:

Wie das Presseamt des weißrussischen Staatschefs mitteilte, werden Putin und Lukaschenko unter vier Augen über die Zusammenarbeit innerhalb der russisch-weißrussischen Staatenunion diskutieren. Auch die Situation in Weißrussland soll zur Sprache kommen.

In dem zwischen Russland und dem EU-Mitglied Polen gelegenen Land kommt es seit der Präsidentenwahl am 9. August immer wieder zu Protesten gegen das amtliche Ergebnis, wonach Amtsinhaber Lukaschenko mit 80,1 Prozent der Stimmen gesiegt haben soll. Die Opposition hält dagegen ihre Kandidatin Swetlana Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin. In den ersten Tagen gab es nach Behördenangaben drei Tote, Hunderte Verletzte und fast 7000 Festnahmen.

leo/ae