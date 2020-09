Militärübung mit 950 Nato-Soldaten in Litauen

Inmitten der Spannungen im benachbarten Belarus hat in Litauen am Montag ein rund zweiwöchiges Militärmanöver mit etwa 950 Soldaten aus zehn Nato-Ländern begonnen. Neben litauischen Truppen nehmen an der Luftverteidigungsübung „Tobruq Legacy 20“ unter anderem auch Einheiten aus Frankreich, Polen und den USA teil.