Grüne wollen EU-Förderung von Gasprojekten aus Klimafonds verhindern

Zuschüsse zu einer „Brückentechnologie“ mit begrenzter Zukunft wären sinnlos, erklärte der Grünen-Europaabgeordnete Niklas Nienaß der dpa am Montag in Brüssel.

Es handelt sich um den geplanten Just Transition Fund, der Kohleregionen – auch in Deutschland – bei der Abkehr von dem klimaschädlichen Brennstoff helfen soll. Was mit den derzeit anvisierten 17,5 Milliarden Euro gefördert werden kann, muss am Mittwoch im Europarlament entschieden werden. Nach dem jüngsten Verhandlungsstand sollen dazu unter bestimmten Bedingungen auch Gasprojekte zählen.

— Niklas Nienaß (@nnienass) September 14, 2020

Nienaß beklagte, Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale wollten „mit der Subvention von Klimakillern weitermachen, als wäre nichts geschehen“ – und das, obwohl das EU-Parlament im vorigen Jahr den Klimanotstand ausgerufen habe.

Statt eine bessere Wirtschaft für die Zukunft aufzubauen, werde das Geld dafür verschwendet, „dass eine Handvoll klimaschädlicher Großunternehmen noch ein bisschen Profit machen, bevor sie den Bach runtergehen“, fügte Nienaß hinzu.

Die Verbrennung von Erdgas verursacht deutlich weniger klimaschädliches Kohlendioxid als Kohle. Doch die Grünen warnen vor Methan, das beim Transport frei werde und noch schädlicher sei als CO2. Auch hat sich die EU vorgenommen, bis 2050 keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre zu blasen. Heute konzipierte Gasprojekte könnten jedoch eine längere Lebensdauer haben als 30 Jahre.

