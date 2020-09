Russlands Auslandsgeheimdienstchef reagiert auf Vorwürfe von Einmischung in US-Wahlen

Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 3. November statt, der jetzige Staatschef Donald Trump bewirbt sich um eine zweite Amtszeit und tritt gegen den Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, 77, an. Inzwischen erklärten die US-Geheimdienste, dass sich Russland, China und der Iran schon in die US-Wahlen 2020 einmischen würden.

Auf die Journalistenfrage, ob der Auslandsgeheimdienst Kontakte mit US-amerikanischen Partnern im Zusammenhang mit neuen Vorwürfen der Wahleinmischung plane, sagte Naryschkin: „Wir haben uns nicht in die Wahlen eingemischt und tun es auch heute nicht, und die genannten Thesen sind eine recht unangenehme, geringwertige Falschinformation.“

Zuvor hatte US-Spezialstaatsanwalt Robert Mueller zwei Jahre lang Ermittlungen zur angeblichen „russischen Einmischung“ in die vorangegangenen Wahlen durchgeführt. Zum Abschluss seiner Nachforschung bestätigte Mueller die Anschuldigung gegen Russland wegen Wahleinmischung. Dabei hat er keinerlei Beweise für eine „Verschwörung“ zwischen Donald Trump und Russland vorbringen können. Diese falsche Anschuldigung wurde sowohl vom Kreml als auch vom Weißen Haus zurückgewiesen.

Russland hat wiederholt Vorwürfe, angeblich versucht zu haben, demokratische Prozesse in verschiedenen Ländern zu beeinflussen, abgetan. Der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, nannte sie „absolut unbegründet“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte, es gebe keinerlei Hinweise auf eine „russische Einmischung“.

ls/mt