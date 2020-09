Trump macht überraschendes Geständnis: Wollte Assad umbringen lassen

Allerdings hatte der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis Trump davon abgeredet.

„Ich habe ihn natürlich für einen schlechten Mann gehalten. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ihn zu liquidieren, wenn ich dies gewünscht hätte, aber Mattis war dagegen. Er war immer gegen den größten Teil solcher Dinge“, sagte der US-Präsident.

Ferner teilte der amerikanische Staatschef mit, dass er es nicht bereue, diese Entscheidung damals nicht getroffen zu haben.

„Ich konnte auf die eine oder andere Weise weiter leben“, schloss Trump.

Der General des US Marine Corps, James Mattis, war seit Anfang 2017 der US-Verteidigungsminister. Am 20. Dezember 2018 gab der US-Präsident Donald Trump jedoch bekannt, Mattis werde Ende Februar 2019 von seinem Ministeramt zurücktreten. In seinem Rücktrittsschreiben ließ Mattis Differenzen zur Politik des Präsidenten erkennen. Er werde zurücktreten, damit der Präsident einen Verteidigungsminister bekomme, mit dem er inhaltlich mehr übereinstimme, stand in seinem Rücktrittsschreiben.

Die Information über den Rücktritt erfolgte einen Tag nach Trumps Ankündigung, er werde die US-Truppen aus Syrien abziehen, und gilt als offensichtliche Kritik an dieser Maßnahme. Wenige Tage später zog Trump das Rücktrittsdatum auf den 1. Januar 2019 vor.

ac/mt