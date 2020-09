EU-Parlament fordert härtere Sanktionen gegen Russland im Fall Nawalny

Am Donnerstag hat das EU-Parlament eine Resolution gebilligt, die härtere Sanktionen gegen Russland wegen der mutmaßlichen Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny vorsieht.

Außerdem forderte das Europaparlament den sofortigen Beginn einer internationalen Untersuchung zu der Giftattacke auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Auch die EU solle daran beteiligt sein, hieß es in der am Donnerstag verabschiedeten Resolution. Der wiederholte Einsatz chemischer Waffen gegen russische Bürger sei ein Grund für Besorgnis, so die Entschließung.

Die Abgeordneten forderten Russland auf, Einschüchterung, Gewalt, Belästigung und Unterdrückung von Oppositionellen ein Ende zu setzen. Politische Morde und Vergiftungen seien in Russland ein systematisches Mittel des Regimes, um die Opposition vorsätzlich anzugreifen.

Die EU müsse angesichts des Falls die Beziehungen zu Russland überdenken, forderte das Europaparlament. Russland müsse in internationalen Foren weiterhin isoliert werden und dem EU-Sanktionsregime für Menschenrechtsverletzungen zügig zugestimmt werden.

Für die Resolution stimmten 532 Abgeordnete, 84 stimmten dagegen und 72 enthielten sich.

Mehr in Kürze...