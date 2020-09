Berlin und Paris legen Grundstein für erste gemeinsame Lufttransportstaffel – Fotos

Die deutschen und die französischen Streitkräfte bauen die erste gemeinsame Lufttransportstaffel auf. Dies gaben die Verteidigungsministerien beider Länder am Donnerstag auf Twitter bekannt.

Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Amtskollegin Florence Parly nahmen in Evreux in der nordwestfranzösischen Region Normandie an einer Zeremonie der Grundsteinlegung teil. Entsprechende Bilder erschienen auf Twitter.

Ab September 2021 sollen in Evreux Soldaten der zwei Länder zusammen dienen. Laut Parly soll die Zahl der Militärs bei 260 liegen. Die Einheit soll mit zehn Flugzeugen C-130 J Super Hercules des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin ausgestattet werden

„Zum ersten Mal werden Piloten und Mechaniker im Rahmen einer französisch-deutschen Einheit handeln, Flugzeuge werden gemeinsam benutzt“, so Parly.

Pour la première fois, avions, personnels navigants et mécaniciens vont travailler au sein d'une même entité franco-allemande. Cette intégration inédite témoigne de la force et de la cohérence de l’Europe de la défense que nous appelons de nos vœux : du concret. pic.twitter.com/9pVKiYv9ez — Florence Parly (@florence_parly) September 17, 2020

Französischer Kommandeur und deutscher Vize

Sie sprach von einer „beispiellosen Integration“. Die deutsche Verteidigungsbehörde bezeichnete das Projekt als „großen Meilenstein im Rahmen der deutsch-französischen Kooperation“. Damit werde ein „Zeichen in der europäischen Zusammenarbeit gesetzt“, meinte AKK laut dem Amt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur France-Presse werden deutsche Piloten die Möglichkeit bekommen, Flugzeuge französischer Streitkräfte zu fliegen, und umgekehrt. Ein Franzose werde die Staffel leiten, mit einem deutschen Stellvertreter.

Die Einheit wird laut AFP an ausländischen Einsätzen teilnehmen. Die Einsatzregeln sowohl Deutschlands als auch Frankreichs würden dabei berücksichtigt.

mo/mt