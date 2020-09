Elf Festnahmen bei Protesten gegen Netanjahu in Jerusalem

In Jerusalem haben am Sonntag Tausende Menschen gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu demonstriert. Die israelische Polizei nahm nach eigenen Angaben elf Personen vorläufig fest. Wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte, wurden ihnen Störungen der öffentlichen Ordnung und Sperrungen von Straßen vorgeworfen.