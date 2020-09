Streit um Iran-Sanktionen: 64. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation

In Wien beginnt am Montag die 64. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation. Zuvor hat der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien, Kazem Gharibabadi, bekanntgegeben, dass auch der iranische Atomchef Ali Akbar Salehi am Montag an der Generalkonferenz teilnehmen und eine Rede halten wird.