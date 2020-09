Mehr als 400 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Bei den nicht genehmigten Aktionen der weißrussischen Opposition am Sonntag sind nach Angaben des Innenministeriums landesweit 442 Menschen, darunter 266 in Minsk, festgenommen worden.

„Insgesamt wurden gestern 442 Menschen, darunter 266 in Minsk, wegen des Verstoßes gegen die Gesetzgebung über Massenveranstaltungen in Gewahrsam genommen“, heißt es in der Mitteilung des Pressedienstes in seinem Telegram-Kanal.

In Haftanstalten seien 330 Menschen gebracht worden. Gegen sie sollten Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden.

Am Sonntag fanden in Minsk und anderen Städten der Republik nicht genehmigte Protestaktionen statt.

Massenproteste in Weißrussland

Seit der Präsidentenwahl am 9. August dauern in Weißrussland Proteste an. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren im Amt zum Wahlsieger erklären lassen. Der 66-Jährige strebt eine sechste Amtszeit an. Die Opposition hält dagegen Swetlana Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt.

In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz (Polizei in Weißrussland - Anm. d. Red.) trieb zuerst nach eigenen Angaben die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander, verzichtete aber später auf solche Methoden.

In den ersten Tagen gab es nach Behördenangaben drei Tote, Hunderte Verletzte und fast 7000 Festnahmen.

ns/ae