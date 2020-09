Tichanowskaja vereinbart Hilfspaket mit EU für Weißrussland

Tichanowskaja war am Montag zu Besuch in Brüssel, wo sie den europäischen Chefdiplomaten Joseph Borrell und den Parlamentspräsidenten David Sassoli traf sowie vor EU-Abgeordneten auftrat, hieß es in einer Pressemitteilung ihrer Pressestelle am Dienstag, die im russischen sozialen Netzwerk Telegram veröffentlicht wurde.

Wahlen in Weißrussland

Vorige Woche erklärte Pawel Latuschko, Mitglied des von Tichanowskaja ausgerufenen Koordinierungsrates der Protestbewegung, dass die weißrussische Oppositionrechnet, falls es in Weißrussland zu einemkommt und die Republik „den demokratischen Weg gehen wird“.

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hat mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen Alexander Lukaschenko zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Seine einstige Rivalin Swetlana Tichanowskaja kam auf etwa zehn Prozent.

Die Opposition hat die Niederlage ihrer Anführerin nicht anerkannt und erklärte Tichanowskaja zur wahren Siegerin des Wahlrennens. Es kam zu Massenprotesten in vielen Städten des Landes. Die Protestler forderten Lukaschenkos Rücktritt. Tichanowskaja floh nach Litauen. Von dort aus rief sie die Bildung eines Koordinierungsrates der Protestbewegung aus, der die Machtübergabe in Weißrussland organisieren soll.

Die weißrussische Generalstaatsanwaltschaft hat wegen der Aufrufe zum Machtsturz ein Strafverfahren eingeleitet. Fünf der insgesamt sieben Mitglieder des Koordinationsrates sind derzeit in Haft oder befinden sich im Ausland.

In den ersten Protesttagen gab es mehr als 7000 Festnahmen. Hunderte Menschen, darunter mehr als 130 Polizisten, erlitten Verletzungen. Es gibt auch einige Tote. Die EU kritisiert Lukaschenko wegen „brutaler Polizeigewalt“ gegen die friedlichen Demonstranten.

